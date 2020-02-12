ЦРУ разом з розвідкою ФРН спіймали на шпигунстві у сотні країнах

ЦРУ було таємним власником компанії, яка робила шифрувальні пристрої та лінії зв'язку для розвідувальних агентств по всьому світу, і у співпраці з німецькою розвідкою стежило, як іноземні уряди, в тому числі дружні, мимоволі розкривали свої секрети

ЦРУ було таємним власником компанії, яка робила шифрувальні пристрої та лінії зв'язку для розвідувальних агентств по всьому світу, і у співпраці з німецькою розвідкою стежило, як іноземні уряди, в тому числі дружні, мимоволі розкривали свої секрети