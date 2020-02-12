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12 лютого 2020, 09:29

ЦРУ разом з розвідкою ФРН спіймали на шпигунстві у сотні країнах

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12 лютого 2020, 09:29
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ЦРУ було таємним власником компанії, яка робила шифрувальні пристрої та лінії зв'язку для розвідувальних агентств по всьому світу, і у співпраці з німецькою розвідкою стежило, як іноземні уряди, в тому числі дружні, мимоволі розкривали свої секрети
ЦРУ було таємним власником компанії, яка робила шифрувальні пристрої та лінії зв'язку для розвідувальних агентств по всьому світу, і у співпраці з німецькою розвідкою стежило, як іноземні уряди, в тому числі дружні, мимоволі розкривали свої секрети

Як пише RegioNews із посиланням на "Європейську правду", відкриття, описане в доповіді ЦРУ як "розвідувальний переворот століття", було вперше представлене в спільному розслідуванні газети Washington Post і німецького мовника ZDF.

За даними ЗМІ, компанія Crypto AG була домінуючим виробником шифрувальних пристроїв з часів Другої світової війни до початку XXI століття.

Також існувало секретне спільне партнерство між ЦРУ і західнонімецькою розвідкою, яке було відоме під кодовими назвами "Тезаурус" і "Рубікон".

"Іноземні уряди платили хороші гроші США і Західній Німеччині за привілей прочитання їхніх найсекретніших повідомлень принаймні двома зарубіжними країнами" – йдеться у доповіді ЦРУ.

Також зазначається, що німецьке шпигунське агентство, BND, покинуло операцію на початку 1990-х років через страх викриття, але ЦРУ не продавало активи компанії до 2018 року.

Крім того, в доповіді йдеться про те, що ні Китай, ні Радянський Союз не купували шифрувальні пристрої компанії Crypto, підозріло ставилися до її походження, але вона продавала свою продукцію у більш ніж в 100 інших країн.

Повідомляється, що Іран також був клієнтом Crypto, що дозволило ЦРУ і Агентству національної безпеки (АНБ) шпигувати за революційним урядом в Тегерані під час кризи із заручниками 1979 року. Американська розвідка також змогла підслухати, як лівійські офіційні особи вітали один одного з бомбардуванням Берлінської дискотеки в 1986 році.


США ЦРУ разведка шпионы слежка Германия
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