ЦРУ разом з розвідкою ФРН спіймали на шпигунстві у сотні країнах
Як пише RegioNews із посиланням на "Європейську правду", відкриття, описане в доповіді ЦРУ як "розвідувальний переворот століття", було вперше представлене в спільному розслідуванні газети Washington Post і німецького мовника ZDF.
За даними ЗМІ, компанія Crypto AG була домінуючим виробником шифрувальних пристроїв з часів Другої світової війни до початку XXI століття.
Також існувало секретне спільне партнерство між ЦРУ і західнонімецькою розвідкою, яке було відоме під кодовими назвами "Тезаурус" і "Рубікон".
"Іноземні уряди платили хороші гроші США і Західній Німеччині за привілей прочитання їхніх найсекретніших повідомлень принаймні двома зарубіжними країнами" – йдеться у доповіді ЦРУ.
Також зазначається, що німецьке шпигунське агентство, BND, покинуло операцію на початку 1990-х років через страх викриття, але ЦРУ не продавало активи компанії до 2018 року.
Крім того, в доповіді йдеться про те, що ні Китай, ні Радянський Союз не купували шифрувальні пристрої компанії Crypto, підозріло ставилися до її походження, але вона продавала свою продукцію у більш ніж в 100 інших країн.
Повідомляється, що Іран також був клієнтом Crypto, що дозволило ЦРУ і Агентству національної безпеки (АНБ) шпигувати за революційним урядом в Тегерані під час кризи із заручниками 1979 року. Американська розвідка також змогла підслухати, як лівійські офіційні особи вітали один одного з бомбардуванням Берлінської дискотеки в 1986 році.
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