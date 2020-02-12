Українець став чемпіоном Європи з греко-римської боротьби

Українець Семен Новіков здобув "золото" континентальних змагань з греко-римської боротьби на чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби у Римі у ваговій категорії до 87 кг

Українець Семен Новіков здобув "золото" континентальних змагань з греко-римської боротьби на чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби у Римі у ваговій категорії до 87 кг