Українець став чемпіоном Європи з греко-римської боротьби
Про це RegioNews повідомили у пресслжбі Національного олімпійського комітету України.
Як стало відомо, Новіков після перемог над іспанцем Жесусем Фреснеда (9:0), Метеханом Башаром з Туреччини (7:2) та росіянином Олександром Комаровим (5:3) у фіналі упевнено переміг неодноразового призера чемпіонатів світу, чемпіона Європи-2017 угорця Віктора Льорінца (7:1).
"Дворазовий чемпіон світу U-23, якому віднедавна була призначена щомісячна стипендія президента НОК України Сергія Бубки, у фіналі не залишив шансів досвідченому угорцю Віктору Льорінцу (7-1)", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, что у вазі до 63 кг харків'янин Ленур Теміров здобув бронзову медаль.
Ще одну нагороду - бронзову в актив українців поклав Микола Кучмій (до 130 кг).
У свою чергу, Володимир Яковлєв (77 кг) у матчі за "бронзу" поступився шведу Алексу Бьюдбергу (2:5) і посів 5-е місце.
Чемпіонат Європи з греко-римської, вільної та жіночої боротьби пройде в італійській столиці до 16 лютого.
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