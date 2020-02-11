Стало відомо, коли повернуті РФ кораблі вийдуть у море

Повернуті Росією українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" знову вийдуть у море в складі Військово-морських сил України до початку літа 2020 року

Повернуті Росією українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" знову вийдуть у море в складі Військово-морських сил України до початку літа 2020 року