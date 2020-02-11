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11 лютого 2020, 19:41

Стало відомо, коли повернуті РФ кораблі вийдуть у море

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11 лютого 2020, 19:41
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Повернуті Росією українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" знову вийдуть у море в складі Військово-морських сил України до початку літа 2020 року
Повернуті Росією українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" знову вийдуть у море в складі Військово-морських сил України до початку літа 2020 року

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на інтерв’ю Радіо Свобода адмірала Ігора Воронченка, командувача Військово-морських сил України.

"Зараз оформлені всі документи на постановку їх у ремонт. Ми склали перелік майна, яке було викрадене і зняте, передали його слідчим органам. Була балістична експертиза щодо обстрілу "Бердянська". Росіяни навіть не прибрали осколки снарядів", - розповів он.

За словами Воронченка, зараз очікується приїзд адвокатів, які представляють Україну в міжнародних судах.

"Буде ще раз огляд катерів і буксира "Яни Капу", і наприкінці наступного тижня катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир підуть на плановий ремонт", - зазначив адмірал.

Нагадаємо, 20 листопада 2019 року захоплені біля берегів анексованого Криму в 2018 році українські кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу" повернулися в порт Очакова (Миколаївська область) після року утримання в окупованому Криму. Кількома місяцями раніше Росія звільнила з полону їхні екіпажі – 24 українських військових моряки повернулись додому в рамках двостороннього обміну утримуваними, а не за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права.


корабли захват Военно-морские силы
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