За організацію замовного вбивства у Рівному затримали екоактивіста Давіда Ніколаєва

Дружина затриманого вважає сьогоднішні події тиском з боку правоохоронців та пов'язує його зі спробою рейдерського захоплення бізнесу Ніколаєва

На фото: Давид Ніколаєв (в центрі)

Дружина затриманого вважає сьогоднішні події тиском з боку правоохоронців та пов'язує його зі спробою рейдерського захоплення бізнесу Ніколаєва

Посилачись на власні джерела, Суспільне повідомляє, що за організацію замовного вбивства силовики затримали громадського активіста Давида Ніколаєва. Цю інформацію підтвердила також його дружина Любов Українчук. Вона сказала, що на її думку це тиск на чоловіка з боку правоохоронної системи за його громадську діяльність та протидію розкраданню лісу і бурштину.

Любов Українчук зазначила, що доказів вчинення чи підготовки до вчинення злочину правоохоронці не мають, тому Давид Ніколаєв оскаржуватиме дії силовиків. Українчук додала також, що, на її думку, це може бути пов'язане зі спробою рейдерського захоплення підприємства її чоловіка.

Давида Ніколаєва повезли до Києва, де завтра обиратимуть йому міру запобіжного заходу.

Тим часом телеграм-канал Штірліц повідомив, що ціллю кілера був інший рівнянин – «унсовець» Володимир Кубюк на прізвисько Кубік. Кубюк відомий тим, що 4 роки тому разом з поплічниками з УНСО та громадської організації «Полісся» проводив «сміттєву люстрацію» голови профспілок Рівненщини Миколи Шершуна.

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо про те, що у Рівному затримали організатора замовного вбивства активіста еколога.

Також відомо, що на Рівненщині подружжя Ніколаєва і Українчук називають "одіозним". Ніколаєва свого часу підозрювали у кришуванні бурштинового бізнесу і мародерстві, а Українчук блокувала роботу поліцейських атестаційних комісій.