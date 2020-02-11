Фонд держмайна вирішив, що робитиме з боргами ОПЗ
Як передає RegioNews, посилаючись на УНІАН, про це під час відвідування заводу заявив заступник голови ФДМУ Сергій Ігнатовський.
За його словами, проблема заборгованостей не вплине на виробничий процес підприємства.
Також він додав, що для забезпечення максимально конкурентної приватизації ОПЗ на підприємстві працює інвестиційний радник, діяльність якого сприятиме фінансовому оздоровленню заводу і подальшому залученню інвесторів, гарантувати модернізацію підприємства.
В основу стратегії розвитку ОПЗ належить сталий розвиток підприємства, забезпечення інтересів держави і працівників. Ключові питання відвідування заводу були пов'язані з перспективою функціонування підприємства і проведенням запланованої його приватизації. Ігнатовський запевнив, що держава не допустить реалізації ризиків, пов'язаних з продажем заводу.
"Існують побоювання, що після приватизації завод буде порізаний на металобрухт. Поспішаю розвіяти ці страхи - держава буде пильно стежити за дотриманням інвестиційного договору і здійснювати передбачені законами заходи в разі його порушення", - цитує заступника глави ФДМУ прес-служба фонду.
Як відомо, Одеський припортовий завод входить в число об'єктів великої приватизації в Україні, продаж яких буде здійснюватися із залученням інвестиційних радників.
ДОВІДКА: Одеський припортовий завод (м. Південний, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.
- 19:41 11 лютого Стало відомо, коли повернуті РФ кораблі вийдуть у море
- 19:25 11 лютого Фонд держмайна вирішив, що робитиме з боргами ОПЗ
- 19:03 11 лютого МЗС України відповів на слова Лаврова про обмін послами
- 18:53 11 лютого За організацію замовного вбивства у Рівному затримали екоактивіста Давіда Ніколаєва
- 18:51 11 лютого Захід України страждає від негоди
- 18:49 11 лютого Гральний бізнес віддадуть людині "від Офісу Зеленського" - ЗМІ
- 16:18 02 квітня Іноземці готові інвестувати в українські агротехнології
- 13:10 11 лютого На Луганщині голову ОТГ втретє спіймали на хабарництві
- 11:23 29 травня Косово: чому армію Сербії привели в боєготовність і зводять барикади
- 12:02 27 серпня Прикриваючись Зеленським: Ліс на Київщині огородили капітальним парканом
- 13:33 11 лютого Президент підписав закон, що продовжує реформу податкової та митниці
- 10:46 07 травня Синоптики попереджають про похолодання