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11 лютого 2020, 19:25

Фонд держмайна вирішив, що робитиме з боргами ОПЗ

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11 лютого 2020, 19:25
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Фонд державного майна України розробляє механізми реструктуризації боргу Одеського припортового заводу перед кредиторами для подальшого розрахунку з ними
Фонд державного майна України розробляє механізми реструктуризації боргу Одеського припортового заводу перед кредиторами для подальшого розрахунку з ними

Як передає RegioNews, посилаючись на УНІАН, про це під час відвідування заводу заявив заступник голови ФДМУ Сергій Ігнатовський.

За його словами, проблема заборгованостей не вплине на виробничий процес підприємства.

Також він додав, що для забезпечення максимально конкурентної приватизації ОПЗ на підприємстві працює інвестиційний радник, діяльність якого сприятиме фінансовому оздоровленню заводу і подальшому залученню інвесторів, гарантувати модернізацію підприємства.

В основу стратегії розвитку ОПЗ належить сталий розвиток підприємства, забезпечення інтересів держави і працівників. Ключові питання відвідування заводу були пов'язані з перспективою функціонування підприємства і проведенням запланованої його приватизації. Ігнатовський запевнив, що держава не допустить реалізації ризиків, пов'язаних з продажем заводу.

"Існують побоювання, що після приватизації завод буде порізаний на металобрухт. Поспішаю розвіяти ці страхи - держава буде пильно стежити за дотриманням інвестиційного договору і здійснювати передбачені законами заходи в разі його порушення", - цитує заступника глави ФДМУ прес-служба фонду.

Як відомо, Одеський припортовий завод входить в число об'єктів великої приватизації в Україні, продаж яких буде здійснюватися із залученням інвестиційних радників.

ДОВІДКА: Одеський припортовий завод (м. Південний, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.


долги Фонд госимущества ОПЗ реструктуризация
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