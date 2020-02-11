МЗС України відповів на слова Лаврова про обмін послами

У Міністерстві закордонних справ України заявили про відсутність підстав підвищувати статус дипломатичних відносин з Російською Федерацією шляхом призначення посла.

У Міністерстві закордонних справ України заявили про відсутність підстав підвищувати статус дипломатичних відносин з Російською Федерацією шляхом призначення посла.

Як повідомляє RegioNews, про це йдеться у відповіді Міністерства агенції УНІАН

"З огляду на продовження російської агресії проти України і окупацію Росією українських територій немає ніяких підстав підвищувати статус дипломатичних відносин шляхом призначення посла України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Regionews, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія "не проти" повернути свого посла до Києва, а посла України - в Москву.

У Кремлі підтвердили готовність направити посла Росії в Київ, хоча предметних переговорів з цього приводу не було.