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11 лютого 2020, 19:03

МЗС України відповів на слова Лаврова про обмін послами

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11 лютого 2020, 19:03
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У Міністерстві закордонних справ України заявили про відсутність підстав підвищувати статус дипломатичних відносин з Російською Федерацією шляхом призначення посла.
У Міністерстві закордонних справ України заявили про відсутність підстав підвищувати статус дипломатичних відносин з Російською Федерацією шляхом призначення посла.

Як повідомляє RegioNews, про це йдеться у відповіді Міністерства агенції УНІАН

"З огляду на продовження російської агресії проти України і окупацію Росією українських територій немає ніяких підстав підвищувати статус дипломатичних відносин шляхом призначення посла України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Regionews, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія "не проти" повернути свого посла до Києва, а посла України - в Москву.

У Кремлі підтвердили готовність направити посла Росії в Київ, хоча предметних переговорів з цього приводу не було.


Россия Украина послы МИД
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