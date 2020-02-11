Захід України страждає від негоди

У західних областях України різко погіршилися погодні умови. Внаслідок негоди пошкоджені дахи, дерева, а в Ужгороді – автомобілі.

У західних областях України різко погіршилися погодні умови. Внаслідок негоди пошкоджені дахи, дерева, а в Ужгороді – автомобілі.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Державну службу України із надзвичайних ситуацій.

Упродовж минулої доби поривами вітру частково пошкоджено 101-у покрівлю будівель. Зокрема, у Львівській області пошкоджено дахи 35-х об’єктів соціально-побутової сфери, 25-х індивідуальних житлових будинків, 26-х комунальних житлових будинків, 3-х допоміжних будівель, а в Івано-Франківській області - 12-ти покрівель об’єктів соціально-побутової сфери. Комунальними службами проводяться роботи з ліквідації наслідків негоди.

Головним управлінням ДСНС у Львівській області проведено моніторинг ситуації та порізано 11 дерев. Пожежно-рятувальні підрозділи в Дрогобичі проводили роботи з демонтажу частини білборду, який зірвало внаслідок сильного вітру. Рятувальники тричі виїжджали на порізку повалених дерев в Трускавці, поблизу с. Орява та в с. Гребенів Сколівського району.

Користувачі соціальних мереж повідомляють про град та грім на території Закарпаття. В Ужгороді негодою пошкоджено автомобілі.

«Набережна, драмтеатр, потрощило автомобілі... Шкода, тачки класні... Негода наробила лиха», - повідомляє у групі «Закарпатці» Viacheslav Shpontak.

Нагадаємо, у Карпатах вирує шторм. За прогнозами УкрГідрометцентру, 11-12 лютого у високогір'ї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської області зберігатиметься значна сніголавинна небезпека 3-го рiвня