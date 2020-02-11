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11 лютого 2020, 18:33

У Харкові поліція зупинила "бізнес" метадонового наркоугруповання

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11 лютого 2020, 18:33
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Поліція Харкова викрила групу осіб, причетних до розповсюдження метадону на території Харківської області та інших регіонів України. Незаконна діяльність тривала більше року
Фото: Національна поліція
Поліція Харкова викрила групу осіб, причетних до розповсюдження метадону на території Харківської області та інших регіонів України. Незаконна діяльність тривала більше року

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

За інформацією поліції, організувала мережу розповсюдження наркотиків в Харкові 49-річна харків'янка.

Вона розподіляла ролі між учасниками наркоугруповання, особисто організовувала постачання наркотиків, контролювала надходження грошей на карткові рахунки та їх подальший розподіл між учасниками.

У кожного учасника групи була своя роль: закладчики, фасувальники, кур'єри, і особи, які знімали і перечисляли готівку з електронних гаманців.

10 лютого правоохоронці викрили 7 осіб, причетних до вказаного наркоугруповання.

Зараз організатор, 49-річна жінка, а також 32 і 50-річні співучасники затримані. Їм повідомлено про підозру.

Під час обшуків поліцейські вилучили 2000 доларів США, 9000 гривень, мобільні телефони, стартові пакети різних операторів, чеки з банківських терміналів, електронні ваги, шприци, підготовлені закладки і значну кількість "закладок", які були розкладені заздалегідь, для подальшого збуту.


наркотики
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