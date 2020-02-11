У Харкові поліція зупинила "бізнес" метадонового наркоугруповання

Поліція Харкова викрила групу осіб, причетних до розповсюдження метадону на території Харківської області та інших регіонів України. Незаконна діяльність тривала більше року

Фото: Національна поліція

Поліція Харкова викрила групу осіб, причетних до розповсюдження метадону на території Харківської області та інших регіонів України. Незаконна діяльність тривала більше року