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11 лютого 2020, 18:27

У Латвії хочуть скоротити частку російських телепрограм до 20%

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11 лютого 2020, 18:27
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Президент Латвії Егілс Левітс запропонував Комісії Сейму з прав людини і суспільних справ переглянути закон про електронні ЗМІ і збільшити пропорцію телепрограм на офіційних мовах ЄС і Єврозони до 80%
Президент Латвії Егілс Левітс запропонував Комісії Сейму з прав людини і суспільних справ переглянути закон про електронні ЗМІ і збільшити пропорцію телепрограм на офіційних мовах ЄС і Єврозони до 80%

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Настоящее время".

За його словами, в основну пропозицію для абонентів обов’язково повинні входити телепрограми латвійських медіа, державних і комерційних, а також регіональні програми. А якщо в основний пакет включені додаткові програми, то мінімум 80% з них повинні бути офіційними мовами ЄС і Єврозони (зараз їх 24, в тому числі латиська).

"Фактично це означає зменшення кількості телепрограм російською мовою до 20% ефіру", - пише видання.

На думку президента, ці вимоги повинні не тільки на ефірні канали, але також і на постачальників послуг кабельного телебачення та на електронні ЗМІ, які ретранслюють телепрограми.

"Сильний інформаційний простір – істотне питання безпеки країни і демократії в Латвії. Повинно бути на законодавчому рівні можливо зробити так, щоб жителям Латвії були доступні якісні і плюралістичні телепрограми, які зміцнюють приналежність Латвії до культурного простору Європи та сприяють включенню жителів Латвії в загальний інформаційний дискурс Європи", – наголосив Левітс.

Також він додав, що зміни в законодавстві вирішать "давно усвідомлену проблему, яку до цього іншими механізмами не можна було ефективно вирішити".


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