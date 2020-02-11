У Латвії хочуть скоротити частку російських телепрограм до 20%
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Настоящее время".
За його словами, в основну пропозицію для абонентів обов’язково повинні входити телепрограми латвійських медіа, державних і комерційних, а також регіональні програми. А якщо в основний пакет включені додаткові програми, то мінімум 80% з них повинні бути офіційними мовами ЄС і Єврозони (зараз їх 24, в тому числі латиська).
"Фактично це означає зменшення кількості телепрограм російською мовою до 20% ефіру", - пише видання.
На думку президента, ці вимоги повинні не тільки на ефірні канали, але також і на постачальників послуг кабельного телебачення та на електронні ЗМІ, які ретранслюють телепрограми.
"Сильний інформаційний простір – істотне питання безпеки країни і демократії в Латвії. Повинно бути на законодавчому рівні можливо зробити так, щоб жителям Латвії були доступні якісні і плюралістичні телепрограми, які зміцнюють приналежність Латвії до культурного простору Європи та сприяють включенню жителів Латвії в загальний інформаційний дискурс Європи", – наголосив Левітс.
Також він додав, що зміни в законодавстві вирішать "давно усвідомлену проблему, яку до цього іншими механізмами не можна було ефективно вирішити".
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