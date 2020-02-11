У Латвії хочуть скоротити частку російських телепрограм до 20%

Президент Латвії Егілс Левітс запропонував Комісії Сейму з прав людини і суспільних справ переглянути закон про електронні ЗМІ і збільшити пропорцію телепрограм на офіційних мовах ЄС і Єврозони до 80%

Президент Латвії Егілс Левітс запропонував Комісії Сейму з прав людини і суспільних справ переглянути закон про електронні ЗМІ і збільшити пропорцію телепрограм на офіційних мовах ЄС і Єврозони до 80%