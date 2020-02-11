Майже тиждень без газу живуть мешканці 718 будинків на Чернігівщині
Коли повернуть газ у 718 будинків Сосницького та Коропського районів поки не відомо, повідомляє RegioNews. Найбыльше постраждали мешканці села Понорниця Коропського району.
«У Понорниці без газу нині 430 будинків,- розповів її селищний голова Петро Василець. - Приватна особа найняла трактор у фермера, заїхала в урочище Солотопка прибрати хмиз і підготувати земельну ділянку на весну. Трактор зачепив газову трубу і пошкодив 2 метри газогону. В урочищі немає попереджувальних знаків, що там прокладена газова труба».
Через аварію у Понорниці закрили школу, де навчається 168 дітей. Зараз всі вони на дистанційному навчанні.
«Температура повітря у класах +6. Навчатися неможливо, дуже холодно. Відпрацьовувати пропущене не будемо, нам обіцяють за три дні, максимум за 5 полагодити трубу, тому і весняних канікул забирати не будемо», - зауважила директорка Понорницької школи Інна Чепік.
«Терміни ремонту встановити не можемо, бо об’єкт складний. Коли запустимо газ буде відомо після зварювальних робіт і випробування на міцність та герметичність», - пояснив головний інженер ПАТ «Чернігівгаз» Євген Денисенко.
Проведення робіт з підготовки ділянки до весни в урочищі з «Чернігівгазом», каже Євген Денисенко, ніхто не погоджував.
«Хто буде відшкодовувати збитки, будуть розбиратися у поліції і прокуратурі. Це не моя компетенція, а відшкодовувати треба буде», - резюмував селищний голова Петро Василець.
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