Майже тиждень без газу живуть мешканці  718 будинків на Чернігівщині

З п’ятниці жителі Понорниці, Авдіївки та Шабалинова мерзнуть в холодних оселях. Газову трубу під час обробки землі пошкодив трактор

З п’ятниці жителі Понорниці, Авдіївки та Шабалинова мерзнуть в холодних оселях. Газову трубу під час обробки землі пошкодив трактор

Коли повернуть газ у 718 будинків Сосницького та Коропського районів поки не відомо, повідомляє RegioNews. Найбыльше постраждали мешканці села Понорниця Коропського району.

«У Понорниці без газу нині 430 будинків,- розповів її селищний голова Петро Василець. - Приватна особа найняла трактор у фермера, заїхала в урочище Солотопка прибрати хмиз і підготувати земельну ділянку на весну. Трактор зачепив газову трубу і пошкодив 2 метри газогону. В урочищі немає попереджувальних знаків, що там прокладена газова труба».

Через аварію у Понорниці закрили школу, де навчається 168 дітей. Зараз всі вони на дистанційному навчанні.

«Температура повітря у класах +6. Навчатися неможливо, дуже холодно. Відпрацьовувати пропущене не будемо, нам обіцяють за три дні, максимум за 5 полагодити трубу, тому і весняних канікул забирати не будемо», - зауважила директорка Понорницької школи Інна Чепік.

«Терміни ремонту встановити не можемо, бо об’єкт складний. Коли запустимо газ буде відомо після зварювальних робіт і випробування на міцність та герметичність», - пояснив головний інженер ПАТ «Чернігівгаз» Євген Денисенко.

Проведення робіт з підготовки ділянки до весни в урочищі з «Чернігівгазом», каже Євген Денисенко, ніхто не погоджував.

«Хто буде відшкодовувати збитки, будуть розбиратися у поліції і прокуратурі. Це не моя компетенція, а відшкодовувати треба буде», - резюмував селищний голова Петро Василець.