На Львівщині призначили нових керівників у восьми комунальних установах

Сьогодні, 11 лютого, під час XXIV чергової сесії Львівської обласної ради депутати проголосували за призначення директорів низки комунальних закладів.

Сьогодні, 11 лютого, під час XXIV чергової сесії Львівської обласної ради депутати проголосували за призначення директорів низки комунальних закладів.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську облдержадміністрацію.

Директором Львівського обласного клінічного перинатального центру стала Марія Малачинська, яка до цього очолювала Львівський обласний центр репродуктивного здоров’я населення. 23 січня цього року кандидатуру пані Малачинської підтримали члени конкурсної комісії і рекомендували її депутатському корпусу Львівської ОДА.

«Впевнена, що з колективом перинатального центру ми успішно увійдемо в процес медичної реформи та надаватимемо медичні послуги найвищого рівня», - написала Малачинська на своїй сторінці у facebook.

На фото Марія Малачинська.

Львівський обласний державний клінічний лікувально-діагностичний ендокринологічний центр очолив Юрій Вендзілович. Він був єдиним претендентом на цю посаду і 23 січня конкурсна комісія одноголосно підтримала його кандидатуру. За інформацією Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА пан Віндзелович очолює згадану структуру із 1990-го року.

На фото Юрій Вендзілович.

Директором Львівського обласного спеціалізованого центру радіаційного захисту населення стала Тетяна Пошивак. Її кандидатуру, як і попередніх двох, підтримали 23 січня під час засідання конкурсної комісії з проведення конкурсів на заміщення посад керівників закладів охорони здоров’я – комунальних некомерційних підприємств Львівської обласної ради.

На фото Тетяна Пошивак.

Центр моніторингу соціальних програм та контролю за призначенням і виплатою допомоги очолив Андрій Корнат, який є в.о. керівника цього закладу з 2016-го року. Крім того, він є заступником голови Народного Руху України. У послужному списку на особистій сторінці посадовця у facebook вказано, що він був довіреною особою кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії, заступником голови ЛОДА, депутатом, головою фракції Народного Руху України у Львівській обласній раді, начальником управління у справах сім'ї та молоді ЛОДА.

Директором КЗ ЛОР «Монастироцький психоневрологічний інтернат» стала Ганна Надяк. Майже 30 років жінка працювала вчителем у Добросинській школі, у 2015 році її обрали сільським головою Кам’яної Гори, з травня 2017 року була старостою цього села. А з листопада 2018-го року очолює психоневрологічний інтернат.

На фото Ганна Надяк.

КЗ ЛОР «Буківський дитячий будинок-інтернат» Микола Стрюков. Він керує закладом із грудня 2018 року.

На посаду керівника КЗ ЛОР «Грушківський психоневрологічний інтернат» призначена Наталія Олександренко, яка очолює заклад з жовтня 2019-го року.

Львівську обласну дитячо-юнацьку спортивну школу очолив Орест Куценко. Він працював інструктором з карате в військово-патріотичному клубі «Лев», вчителем фізичного виховання в приватній загальноосвітній школі, викладав на кафедрі теорії та методики фізичного виховання Львівського державного університету фізичної культури, головним спеціалістом управління з питань фізичної культури та спорту Львівської обласної державної адміністрації. З 2011 до 2019 року був старшим тренером збірної команди України з велосипедного спорту на треку.



На фото Орест Куценко.