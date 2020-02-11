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11 лютого 2020, 17:40

У Китаї через коронавирус "полетіли голови" чиновників

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11 лютого 2020, 17:40
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Влада Китаю звільнили ряд чиновників в провінції Хубей, епіцентрі епідемії, за неефективну боротьбу з вірусом
Влада Китаю звільнили ряд чиновників в провінції Хубей, епіцентрі епідемії, за неефективну боротьбу з вірусом

Як передає RegioNews з посиланням на ВВС, число жертв нового коронавирусу в Китаї перевищила тисячу осіб.

Як повідомляється, зокрема, свої посади втратили глава і партійний секретар комісії охорони здоров'я в провінції. Також звільнений заступник голови місцевого відділення Червоного Хреста - за порушення "при роботі з пожертвами".

За даними державної китайської преси, в провінції Хубей і інших районах країни сотні чиновників і функціонерів партії зняті зі своїх посад.

Як уточнюється, це не обов'язково означає звільнення - часто мова йде про зниження в посаді. Крім того, багатьох чиновників карають по партійній лінії - вони отримують суворі догани, що негативно позначиться на їх подальшій кар'єрі.

За даними ЗМІ, в останні кілька днів реакція влади на епідемію викликала різку критику в китайських соціальних мережах, причому цензори, що незвично, в основному не видаляють цю критику з інтернету.

Також наголошується, що 10 лютого в одній лише провінції Хубей від коронавирусу померли 103 людини. Всього по всьому Китаю з початку епідемії померли 1018 осіб. При цьому кількість нових випадків зараження коронавірусів впало на 20% в порівнянні з попереднім днем, з 3062 до 2478.


Китай увольнение чиновники Коронавирус
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