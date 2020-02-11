У Житомирі на початку березня може розпочатись будівництво сміттєпереробного заводу

Житомирське сміттєзвалище рекультивують і закриють після будівництва заводу

Фото: Cторінка Сергія Сухомлина у Facebook

Житомирське сміттєзвалище рекультивують і закриють після будівництва заводу

Про це розповів мер Житомира Сергій Сухомлин, який днями повернувся з Хорватії, де виготовляють обладнання для житомирського заводу, інформує RegioNews.

«Обладнання для сміттєпереробного заводу в Житомирі готове на 50%. Хотілось побачити це обладнання, впевнитись в тому, що його вже готові відвантажувати. Вчора ми віддали останні документи цій компанії. Зараз їм ще потрібно від обласної екології отримати погодження проєкту, і наприкінці лютого - на початку березня вони вже готові починати будівництво виробничих приміщень. Обладнання, по мірі готовності, буде надходити», – розповів Сергій Сухомлин.

Опубліковано Сергієм Сухомлиним Пʼятниця, 7 лютого 2020 р.

Будувати завод планують в промисловому районі міста у провулку Складському. Після будівництва сюди будуть звозити вже частково відсортоване сміття.

«Компанія зацікавлена в тому, щоб запровадити в Житомирі роздільний збір сміття, і вона готова на додаткові інвестиції, пов’язані з цим. Крім того, важливо, що суми у платівках за вивіз сміття не збільшаться», – зазначив міський голова.

«Зараз на сміттєзвалище йде 100% несортованих відходів. Із запуском цього заводу навантаження на сміттєзвалище зменшиться в 10 разів. Тому можна буде рекультивувати сміттєзвалище ы з часом його закрити, проєкт вже пропрацьований, ми розуміємо скільки на це потрібно коштів», – підсумував мер Житомира.