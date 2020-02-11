У Житомирі на початку березня може розпочатись будівництво сміттєпереробного заводу
Про це розповів мер Житомира Сергій Сухомлин, який днями повернувся з Хорватії, де виготовляють обладнання для житомирського заводу, інформує RegioNews.
«Обладнання для сміттєпереробного заводу в Житомирі готове на 50%. Хотілось побачити це обладнання, впевнитись в тому, що його вже готові відвантажувати. Вчора ми віддали останні документи цій компанії. Зараз їм ще потрібно від обласної екології отримати погодження проєкту, і наприкінці лютого - на початку березня вони вже готові починати будівництво виробничих приміщень. Обладнання, по мірі готовності, буде надходити», – розповів Сергій Сухомлин.
Опубліковано Сергієм Сухомлиним Пʼятниця, 7 лютого 2020 р.
Будувати завод планують в промисловому районі міста у провулку Складському. Після будівництва сюди будуть звозити вже частково відсортоване сміття.
«Компанія зацікавлена в тому, щоб запровадити в Житомирі роздільний збір сміття, і вона готова на додаткові інвестиції, пов’язані з цим. Крім того, важливо, що суми у платівках за вивіз сміття не збільшаться», – зазначив міський голова.
«Зараз на сміттєзвалище йде 100% несортованих відходів. Із запуском цього заводу навантаження на сміттєзвалище зменшиться в 10 разів. Тому можна буде рекультивувати сміттєзвалище ы з часом його закрити, проєкт вже пропрацьований, ми розуміємо скільки на це потрібно коштів», – підсумував мер Житомира.
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