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11 лютого 2020, 16:53

П'ять років з дня кривавого обстрілу окупантами: в Краматорську вшанували пам'ять загиблих

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11 лютого 2020, 16:53
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П’ять років тому, 10 лютого 2015 року, російські окупаційні війська здійснили ракетний обстріл аеродрому та густозаселених районів Краматорська. В результаті обстрілу загинули 17 осіб, з яких 7 – військові, поранено 64 людини, серед яких 5 дітей і 15 військовослужбовців
Фото: Пресцентр операції Об’єднаних сил
П’ять років тому, 10 лютого 2015 року, російські окупаційні війська здійснили ракетний обстріл аеродрому та густозаселених районів Краматорська. В результаті обстрілу загинули 17 осіб, з яких 7 – військові, поранено 64 людини, серед яких 5 дітей і 15 військовослужбовців

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр операції Об’єднаних сил.

Аби вшанувати пам’яті усіх загиблих, 10 лютого у Краматорську відбувся Меморіальний захід з покладанням квітів та вінків до закладного каменю, що встановлений поблизу Вічного вогню в центрі міста.

У заході взяли участь мешканці міста, військовослужбовці підрозділів Об’єднаних сил й представники влади. Краматорські священнослужителі здійснили молитву за мир.

Також було оголошено загальноміську хвилину мовчання. У Краматорську приспущено Державний Прапор України на адміністративних будівлях органів місцевого самоврядування.


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