П'ять років з дня кривавого обстрілу окупантами: в Краматорську вшанували пам'ять загиблих

П’ять років тому, 10 лютого 2015 року, російські окупаційні війська здійснили ракетний обстріл аеродрому та густозаселених районів Краматорська. В результаті обстрілу загинули 17 осіб, з яких 7 – військові, поранено 64 людини, серед яких 5 дітей і 15 військовослужбовців

Фото: Пресцентр операції Об’єднаних сил

П’ять років тому, 10 лютого 2015 року, російські окупаційні війська здійснили ракетний обстріл аеродрому та густозаселених районів Краматорська. В результаті обстрілу загинули 17 осіб, з яких 7 – військові, поранено 64 людини, серед яких 5 дітей і 15 військовослужбовців