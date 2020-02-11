Суд відмовився навіть заочно заарештовувати Клюєва

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) скасувала заочний арешт колишнього першого віце-прем'єр-міністра Андрія Клюєва

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) скасувала заочний арешт колишнього першого віце-прем'єр-міністра Андрія Клюєва

Як передає RegioNews, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.

Згідно з документом, суд вважає обґрунтованим підозру про вчинення Клюєвим кримінальних злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), щоб виправдати подальше розслідування або пред'явити звинувачення.

При цьому судді зазначають, в матеріалах судового провадження не містяться достатні підстави, які б вказували, що підозрюваний буде вживати заходів зі знищення, приховування або спотворення будь-якої з речей або документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального злочину, і перешкоджати іншим чином.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося про скасування санкцій ЄС проти Януковича і його оточення. Зокрема, обмеження були зняті з Андрія Клюєва, Олександра Януковича, Олександра Клименка, Сергія Арбузова, Віктора і Артема Пшонки.