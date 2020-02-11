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11 лютого 2020, 15:58

На Миколаївщині Зеленський звільнив двох голів райдержадміністрацій

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11 лютого 2020, 15:58
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Президент підписав розпорядження про звільнення двох голів райдержадміністрацій у Миколаївській області.
Фото: president.gov.ua
Президент підписав розпорядження про звільнення двох голів райдержадміністрацій у Миколаївській області.

Про це йдеться у відповідних розпорядженнях Володимира Зеленського, повідомляє RegioNews.

З посади голови Братської районної державної адміністрації Миколаївської області звільнено Олену Кузьміну. Чиновниця сама написала заяву на звільнення.

Олена Кузьміна. Фото: Facebook

Крім того, Алла Воробйова звільнена з посади голови Миколаївської районної державної адміністрації Миколаївської області згідно з поданою нею заявою.

Алла Воробйова Фото: Facebook

Варто додати, що у листопаді 2019 року Володимир Зеленський повторно призначив на ці посади і Кузьміну, і Воробйову. До цього їх призначив колишній президент Петро Порошенко.


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