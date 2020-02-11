На Миколаївщині Зеленський звільнив двох голів райдержадміністрацій

Президент підписав розпорядження про звільнення двох голів райдержадміністрацій у Миколаївській області.

Фото: president.gov.ua

Президент підписав розпорядження про звільнення двох голів райдержадміністрацій у Миколаївській області.

Про це йдеться у відповідних розпорядженнях Володимира Зеленського, повідомляє RegioNews.

З посади голови Братської районної державної адміністрації Миколаївської області звільнено Олену Кузьміну. Чиновниця сама написала заяву на звільнення.

Олена Кузьміна. Фото: Facebook

Крім того, Алла Воробйова звільнена з посади голови Миколаївської районної державної адміністрації Миколаївської області згідно з поданою нею заявою.

Алла Воробйова Фото: Facebook

Варто додати, що у листопаді 2019 року Володимир Зеленський повторно призначив на ці посади і Кузьміну, і Воробйову. До цього їх призначив колишній президент Петро Порошенко.