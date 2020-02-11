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11 лютого 2020, 15:58

Адвокатка з Сум протягом кількох місяців «мінувала» суди та ЦНАП

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11 лютого 2020, 15:58
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Служба безпеки України затримала у Сумах аноніма на систематичних, завідомо неправдивих повідомленнях про начебто мінування державних установ
Фото: Служба безпеки України
Служба безпеки України затримала у Сумах аноніма на систематичних, завідомо неправдивих повідомленнях про начебто мінування державних установ

Про повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

Відомо, що мешканка обласного центру, яка працює адвокатом, регулярно, протягом кількох місяців, погрожувала через лінію «102» про псевдомінування будівель судів, а також Центру надання адміністративних послуг.

Правоохоронці затримали жінку після чергового телефонного «мінування» будівлі суду.

Під час обшуків за місцем проживання «мінувальниці» вилучено кілька мобільних терміналів і велику кількість сім-карток різних мобільних операторів із доказами протиправної діяльності.

Наразі затриманій повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4-х до 8-ми років.


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