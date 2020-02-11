Адвокатка з Сум протягом кількох місяців «мінувала» суди та ЦНАП

Служба безпеки України затримала у Сумах аноніма на систематичних, завідомо неправдивих повідомленнях про начебто мінування державних установ

Фото: Служба безпеки України

Служба безпеки України затримала у Сумах аноніма на систематичних, завідомо неправдивих повідомленнях про начебто мінування державних установ

Про повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

Відомо, що мешканка обласного центру, яка працює адвокатом, регулярно, протягом кількох місяців, погрожувала через лінію «102» про псевдомінування будівель судів, а також Центру надання адміністративних послуг.

Правоохоронці затримали жінку після чергового телефонного «мінування» будівлі суду.

Під час обшуків за місцем проживання «мінувальниці» вилучено кілька мобільних терміналів і велику кількість сім-карток різних мобільних операторів із доказами протиправної діяльності.

Наразі затриманій повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4-х до 8-ми років.