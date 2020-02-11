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11 лютого 2020, 14:55

Намахали: Мер Франківська нарікає на незрозумілі тарифи

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11 лютого 2020, 14:55
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Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків обурився, що за транспортування газу доведеться платити окремо.
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків обурився, що за транспортування газу доведеться платити окремо.

Знайшли спосіб "намахати" людей, обурюється голова на власній сторінці у facebook. Кажуть в АТ "Івано-Франківськгаз", що відбулися зміни в оплаті за газ. Та люди чомусь їх не розуміють. А як ці зміни можна зрозуміти?

"Ось мій тато в селі проводив газ за власні кошти, труби купляли за власні кошти. А тепер мережі, які будувала громада, забрали за безцінь й щомісяця присилають платіжки за транспортування. Навіть якщо ти газом не користуєшся - рахунки приходять", - зауважує Марцінків.

Вкотре обманули людей. Ніби знизили ціну на газ, а все компенсували транспортуванням. Вкотре знайшли спосіб «намахати» людей. А влітку споживання газу взагалі зменшується та за транспортування платіжки все одно приходитимуть. Казали, що все буде дешевше, а стає лише гірше, вважає мер.


газ тарифи
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