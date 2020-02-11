"Укртрансбезпеки" тотально перезавантажать
Міністерство інфраструктури України планує провести тотальне перезавантаження Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека)
Міністерство інфраструктури України планує провести тотальне перезавантаження Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека)
Як повідомляє з посиланням на УНІАН, про це під час презентації планів по дорожньому будівництву в 2020 році "Зшити України" заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
"Ми зробимо тотальне перезавантаження "Укртрансбезпеки". Вони отримують гідну заробітну плату, і можемо боротися з корупцією в цьому важливому органі", - сказав він.
Нагадаємо, 25 вересня 2019 року Кабінет міністрів звільнив Михайла Ноняка з посади керівника "Укртрансбезпеки". 20 листопада Уряд призначив на цю посаду Олександра Погорілого.
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