"Укртрансбезпеки" тотально перезавантажать

Міністерство інфраструктури України планує провести тотальне перезавантаження Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека)

Міністерство інфраструктури України планує провести тотальне перезавантаження Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека)

Як повідомляє з посиланням на УНІАН, про це під час презентації планів по дорожньому будівництву в 2020 році "Зшити України" заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Ми зробимо тотальне перезавантаження "Укртрансбезпеки". Вони отримують гідну заробітну плату, і можемо боротися з корупцією в цьому важливому органі", - сказав він.

Нагадаємо, 25 вересня 2019 року Кабінет міністрів звільнив Михайла Ноняка з посади керівника "Укртрансбезпеки". 20 листопада Уряд призначив на цю посаду Олександра Погорілого.