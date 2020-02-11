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11 лютого 2020, 15:15

У Сєвєродонецьку відкрили ковзанку просто неба

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11 лютого 2020, 15:15
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Загальноміську ковзанку відкрито 11 лютого у Сєвєродонецьку на запасному футбольному полі стадіону КДЮСШ 2 по вул. Сметаніна
Фото: Сєвєродонецька міська рада
Загальноміську ковзанку відкрито 11 лютого у Сєвєродонецьку на запасному футбольному полі стадіону КДЮСШ 2 по вул. Сметаніна

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Сєвєродонецької міськради.

Ініціаторами виступили Луганська обласна Федерація хокею та Сєвєродонецька міська рада.

Після відкриття катка відбулись змагання між міською збірною ветеранів хокею та молодою хокейною збірною. Матч завершився з рахунком 5:3 на користь молодіжної збірної.
Льодовий майданчик працюватиме щоденно до 24.00 години. Вхід безкоштовний.

За інформацією пресслужби, ковзанка відповідає нормам безпеки, на відміну від замерзлих водоймищ, де зазвичай містяни катаються на ковзанах.

Зазначимо, в Сєвєродонецьку ще в 1975 році відкрили Льодовий палац спорту критого типу, де до початку 2000-х років проводились змагання з хокею та фігурного катання. Зараз у Льодовому ковзанки немає, будівлю палацу використовують для проведення концертів та змагань з волейболу та боксу.


ковзанка
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