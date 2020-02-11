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11 лютого 2020, 14:08

В окупованій міськраді Керчі обрали нового голову

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11 лютого 2020, 14:08
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У Керчі до роботи приступає новий керівник міської ради. Ним стала кандидат від «Єдиної Росії» Ольга Солоділова.
Фото: Керченська міська рада
У Керчі до роботи приступає новий керівник міської ради. Ним стала кандидат від «Єдиної Росії» Ольга Солоділова.

11 лютого пройшла 17-а Позачергова сесія Керченської міської ради другого скликання. Голову міськради обрали на таємному голосуванні. Разом із Солоділовою також висувався Дмитро Миронов від «Ліберально-демократичної партії Росії». Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Керченкскої міськради.

Ольга Солоділова виступила перед присутніми і заявила, що продовжить починання колишнього голови міськради Майї Хужіной, яку зі скандалом зняли з цього місця.


АР Крым
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