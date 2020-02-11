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Зеленський обговорив з Меркель нові ділянки розведення військ на Донбасі
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11 лютого 2020, 14:43

Зеленський обговорив з Меркель нові ділянки розведення військ на Донбасі

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11 лютого 2020, 14:43
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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Сторони обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час зустрічі у Нормандському форматі 9 грудня 2019 року в Парижі
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Сторони обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час зустрічі у Нормандському форматі 9 грудня 2019 року в Парижі

Як повідомили RegioNews у пресслужбі Офісу президента України, глава української держави поінформував співрозмовницю про безпекову ситуацію на Донбасі.

В свою чергу, федеральний канцлер висловила занепокоєння у зв’язку з недотриманням з боку незаконних збройних формувань режиму припинення вогню.

"Співрозмовники обговорили питання щодо визначення трьох додаткових ділянок розведення сил і засобів на лінії зіткнення на Донбасі, а також висловили сподівання на досягнення прогресу в цьому напрямі на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи 12 лютого в Мінську", - йдеться у повідомленні.

Також український гарант вкотре наголосив на необхідності забезпечення безперешкодного доступу міжнародних гуманітарних організацій, зокрема Міжнародного комітету Червоного Хреста, до утримуваних осіб на непідконтрольній території України.

Крім того, під час розмови ішлося про необхідність продовження персональних санкцій ЄС проти колишніх високопосадовців України, які підозрюються у зловживанні державними коштами та скоєнні злочинів під час Майдану.


Донбасс Владимир Зеленский Ангела Меркель Нормандский формат войска
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