Зеленський обговорив з Меркель нові ділянки розведення військ на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Сторони обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час зустрічі у Нормандському форматі 9 грудня 2019 року в Парижі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Сторони обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час зустрічі у Нормандському форматі 9 грудня 2019 року в Парижі