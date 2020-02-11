У Житомирі тариф на воду хочуть підняти ще на гривню

Встановлення вугільних фільтрів для очистки води спричинить зростання цін

Встановлення вугільних фільтрів для очистки води спричинить зростання цін

КП «Житомирводоканал» планує встановити фільтри з активованим вугіллям для очистки води, повідомив директор підприємства Андрій Нікітін. Якщо ініціативу комунальників підтримають на двох громадських слуханнях, то вартість води у місті зросте орієнтовно на 1 гривню.

На підприємстві говорять, що на якість води суттєво впливає «трубний» фактор: потрібно замінювати трубопроводи, щоб вода в них не псувалася. На заміну застарілих водопровідних та каналізаційних труб необхідно на рік витрачати 100 млн гривень, яких у підприємства немає. Тому для покращення якості питної води пропонують встановити вугільні очисні фільтри, щоби вода стала прозорішою і кращою на смак.

Нагадаємо,5 лютого тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення у Житомирі зросли майже на 31%. Нині централізоване водопостачання коштує 11,724 грн/куб. м, централізоване водовідведення — 13,68 грн/куб. м.