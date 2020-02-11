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11 лютого 2020, 14:35

У Житомирі тариф на воду хочуть підняти ще на гривню

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11 лютого 2020, 14:35
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Встановлення вугільних фільтрів для очистки води спричинить зростання цін
Встановлення вугільних фільтрів для очистки води спричинить зростання цін

КП «Житомирводоканал» планує встановити фільтри з активованим вугіллям для очистки води, повідомив директор підприємства Андрій Нікітін. Якщо ініціативу комунальників підтримають на двох громадських слуханнях, то вартість води у місті зросте орієнтовно на 1 гривню.

На підприємстві говорять, що на якість води суттєво впливає «трубний» фактор: потрібно замінювати трубопроводи, щоб вода в них не псувалася. На заміну застарілих водопровідних та каналізаційних труб необхідно на рік витрачати 100 млн гривень, яких у підприємства немає. Тому для покращення якості питної води пропонують встановити вугільні очисні фільтри, щоби вода стала прозорішою і кращою на смак.

Нагадаємо,5 лютого тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення у Житомирі зросли майже на 31%. Нині централізоване водопостачання коштує 11,724 грн/куб. м, централізоване водовідведення — 13,68 грн/куб. м.


#вода #тариф
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