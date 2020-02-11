Суд розблокував концесію Херсонського морпорту
Як повідомляє RegioNews, про це інформує пресслужба Міністерства інфраструктури.
За словами юристів компанії Risoil (компанія, яка перемогла концесійний конкурс) заходи забезпечення позову, які перешкоджали укладенню договору про передачу компанії в концесію порту Херсон були скасовані повністю.
«В ході судового розгляду суд ухвалив і врахував обґрунтовані позиції Міністерства інфраструктури та компанії Рісо-Херсон результатом чого стало законне і правомірне рішення. Проте, залишається ймовірність того, що вказане рішення може бути оскаржене позивачем до Верховного Суду», - підкреслили юристи компанії.
Як відомо, Шостий апеляційний адмінсуд Києва 3 лютого зупинив дію наказу про затвердження результатів конкурсу на концесію ДП «Херсонський морський торговельний порт» (ХМТП).
Раніше Кабінет міністрів передав в концесію морської порт Ольвія в Миколаєві катарської компанії QTerminals.
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