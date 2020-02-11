Причетним до бунту в одеській колонії ув'язненим оголосили підозру
Про це RegioNews повідомили у пресслужбі прокуратури Одеської області.
"Прокурори обласної прокуратури спільно зі слідчим ГУНП в Одеській області повідомили про підозру семи особам, ймовірно причетним до дезорганізації роботи ДУ «Південна виправна колонія № 51» та умисного знищення майна установи шляхом підпалу", - йдеться у повідомленні.
З’ясовано, що у травні минулого року незадоволені умовами утримання в’язні вчинили бунт, спричинивши тілесні ушкодження співробітникам пенітенціарної установи, а також підпалили службовий автомобіль та адміністративну будівлю чергової частини колонії.
Як зазначається, такі дії засуджених привели до блокування роботи установи та спричинили матеріальну шкоду державі.
"Правоохоронцями встановлено сім чоловіків, які приймали активну участь у заворушеннях. Їх дії кваліфікували за ст. 392 КК України (Дії що дезорганізують роботу установ виконання покарань)", - пояснили у прокуратурі.
Наразі п’ятеро підозрюваних перебувають у слідчому ізоляторі, а ще двоє – у виправних колоніях за місцем відбування покарання.
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