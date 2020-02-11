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11 лютого 2020, 13:34

У Рівному затримали замовника вбивства громадського активіста - еколога

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11 лютого 2020, 13:34
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У Рівному затримали замовника вбивства активіста, який виступав проти видобутку бурштину та вирубки лісів на Житомирщині та Рівненщині
Фото: Служба безпеки України
У Рівному затримали замовника вбивства активіста, який виступав проти видобутку бурштину та вирубки лісів на Житомирщині та Рівненщині

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу СБУ.
«Оперативники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ отримали інформацію, що раніше судимий житель підшукує в кримінальних колах виконавця для скоєння вбивства. Організатор злочину «замовив» місцевого активіста, послідовно противодействовавшего схемами розкрадання державних природних ресурсів на території регіону. Правоохоронці встановили, що активіст заважав зловмиснику налагодити нелегальний видобуток бурштину і вирубки лісів », - пише СБУ.

Співробітники СБУ задокументували факти збору зловмисником інформації про потенційну жертву. Для скоєння злочину його організатор передав кілеру гранатомет РПГ-18 і дві бойові гранати. Для попередження вбивства імітували обстановку злочину.
Правоохоронці затримали замовника в Києві під час звіту «кілера» перед організатором злочину. Ведеться слідство.


#замовне вбивство #бурштин #ліс #контрабанда
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