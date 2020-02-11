У Рівному затримали замовника вбивства громадського активіста - еколога

У Рівному затримали замовника вбивства активіста, який виступав проти видобутку бурштину та вирубки лісів на Житомирщині та Рівненщині

Фото: Служба безпеки України

У Рівному затримали замовника вбивства активіста, який виступав проти видобутку бурштину та вирубки лісів на Житомирщині та Рівненщині