В Україні запрацювала гаряча лінія з протидії домашньому насильству

В Україні запустили гарячу лінію для запобігання домашньому насильству. Вона працюватиме за номером 1547

В Україні запустили гарячу лінію для запобігання домашньому насильству. Вона працюватиме за номером 1547

Як інформує RegioNews, про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

За словами Дубілета, проєкт був запущений за новим принципом, який дозволив уряду заощадити близько 25 млн грн.

Міністр також зазначив, що за даними ООН кожна 6-та жінка в Україні пережила принаймні одну з форм насильства протягом останніх 12 місяців. Від 1 до 3 млн дітей в Україні стає свідками або жертвами домашнього насильства.

Раніше у КМДА повідомили, що упродовж січня 2020 року у Києві зафіксували понад 3,3 тисячі звернень щодо домашнього насильства.

Нагадаємо, у квітні 2019 року в Україні вперше притягнули до кримінальної відповідальності за домашнє насильство.