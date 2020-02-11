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11 лютого 2020, 13:33

Президент підписав закон, що продовжує реформу податкової та митниці

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11 лютого 2020, 13:33
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи" № 440-IX.
Фото: ОПУ
Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи" № 440-IX.

Як повідомляє RegioNews, ухвалені зміни є продовженням реформування Держаної податкової служби України й Державної митної служби України та спрямовані на посилення відкритості, прозорості й запровадження сучасних підходів у їхній діяльності.

Документ забезпечує функціонування ДПС та Держмитслужби у форматі єдиних юридичних осіб і дасть змогу створити інформаційну базу щодо митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, на основі знеособленої інформації щодо експортно-імпортних операцій.

Реалізація положень закону сприятиме автоматизації та прозорості митних формальностей, а також запобіганню корупції у цій сфері. Зокрема, документ запроваджує регулярне оприлюднення Держмитслужбою інформації, що стосується митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, врегульовує питання застосування електронних документів та електронного документообігу в митній справі.

Як відомо, документ Верховна рада підтримала 14 січня 2020 року.


Владимир Зеленский таможня
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