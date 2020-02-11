Президент підписав закон, що продовжує реформу податкової та митниці

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи" № 440-IX.

Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи" № 440-IX.