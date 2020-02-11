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11 лютого 2020, 13:10

На Луганщині голову ОТГ втретє спіймали на хабарництві

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11 лютого 2020, 13:10
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Голову однієї з об’єднаних територіальних громад Луганської області викрили на систематичному отриманні хабарів
Фото: Прокуратура Луганської області
Голову однієї з об’єднаних територіальних громад Луганської області викрили на систематичному отриманні хабарів

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області, передає RegioNews.

Хабарника затримали "на гарячому" - він вимагав та отримав від підприємця 20 тисяч гривень за продаж майна ОТГ без укладення договору купiвлi-продажу.

В прокуратурі також зазначили, що посадовця вже втретє викрито у вчиненні корупційного злочину. Так, у 2018 році його затримали на вимаганні та одержанні хабара у розмірі 55 тисяч гривень, у 2019 році викрито у службовому підробленні та заволодінні бюджетними коштами у розмірі 180 тисяч гривень. За обома фактами обвинувальні акти скеровані до суду, їх судовий розгляд триває. Стосовно теперішнього хабарництва вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Додамо, на фото, опублікованих пресслужбою прокуратури, є зображення гербу Красноріченської ОТГ.


взятка
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