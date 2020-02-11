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11 лютого 2020, 12:34

У Миколаївській ОДА силовики провели обшуки

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11 лютого 2020, 12:34
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Офіс Генерального прокурора спільно з Нацполіціею і Службою безпеки України провели обшук в приміщеннях Миколаївської облдержадміністрації.
Фото: Миколаївська ОДА
Офіс Генерального прокурора спільно з Нацполіціею і Службою безпеки України провели обшук в приміщеннях Миколаївської облдержадміністрації.

Обшуки проводилися в рамках розслідування кримінальної провадження за фактом незаконного заволодіння земельною ділянкою водного фонду, яка належить до акваторії Дніпро-Бузького лиману, площею 157 га. Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

До цього касаційна судова інстанція за позовом прокуратури встановила, що посадові особи Миколаївської ОДА у 2015 році, ухвалюючи спірне розпорядження щодо водних об'єктів загальнодержавного значення, вийшли за межі своїх повноважень, та визнала недійсним відповідний договір оренди.

У повідомлені зазначається, що розпорядження такими земельними ділянками віднесено до виключної компетенції Кабінету Міністрів України.


обшук Миколаївська ОДА
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