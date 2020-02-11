Луцькі комунальники, які не прибирали дороги, залишаться без зарплати

Працівники комунальних підприємств, які не розчистили дороги та не посипали тротуари, не отримають зарплату за лютий

Працівники комунальних підприємств, які не розчистили дороги та не посипали тротуари, не отримають зарплату за лютий