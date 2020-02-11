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11 лютого 2020, 12:04

Луцькі комунальники, які не прибирали дороги, залишаться без зарплати

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11 лютого 2020, 12:04
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Працівники комунальних підприємств, які не розчистили дороги та не посипали тротуари, не отримають зарплату за лютий
Працівники комунальних підприємств, які не розчистили дороги та не посипали тротуари, не отримають зарплату за лютий

Луцькі комунальники, відповідальні за посипання доріг і тротуарів піщано-сольовою сумішшю, не отримають зарплату за лютий через недбале виконання своїх обов’язків. Про це повідомив виконувач обов’язків Луцького міського голови Григорій Пустовіт.
За словами директорки департаменту ЖКГ Луцької міської ради Надії Коленди, не всі комунальні підприємства добросовісно працювали в умовах надзвичайної ситуації.

«Робота виконана неякісно, на тротуарах утворилася ожеледиця. Збільшилась кількість скарг на лінію швидкого реагування «15-80». Було багато звернень до травмпункту, збільшилася кількість ДТП», – зазначила очільниця департаменту ЖКГ.
« Допустили колапс і повинні відповідати за це. Ми не заплатимо комунальникам за лютий. Потрібно також притягнути до відповідальності департамент ЖКГ – це вони повинні були контролювати. З’явилась каста людей, яких не можна примусити посипати тротуари. Це вже навіть не сидять, а лежать на посадах», – резюмував Пустовіт.


#дороги #Волынь #коммунальные службы
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