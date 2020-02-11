Луцькі комунальники, які не прибирали дороги, залишаться без зарплати
Луцькі комунальники, відповідальні за посипання доріг і тротуарів піщано-сольовою сумішшю, не отримають зарплату за лютий через недбале виконання своїх обов’язків. Про це повідомив виконувач обов’язків Луцького міського голови Григорій Пустовіт.
За словами директорки департаменту ЖКГ Луцької міської ради Надії Коленди, не всі комунальні підприємства добросовісно працювали в умовах надзвичайної ситуації.
«Робота виконана неякісно, на тротуарах утворилася ожеледиця. Збільшилась кількість скарг на лінію швидкого реагування «15-80». Було багато звернень до травмпункту, збільшилася кількість ДТП», – зазначила очільниця департаменту ЖКГ.
« Допустили колапс і повинні відповідати за це. Ми не заплатимо комунальникам за лютий. Потрібно також притягнути до відповідальності департамент ЖКГ – це вони повинні були контролювати. З’явилась каста людей, яких не можна примусити посипати тротуари. Це вже навіть не сидять, а лежать на посадах», – резюмував Пустовіт.
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