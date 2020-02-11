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11 лютого 2020, 12:18

Іран покликав Україну спільно розслідувати катастрофу "Боїнга"

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11 лютого 2020, 12:18
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Секретар Верховного Ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані запропонував Україні відновити співпрацю в розслідуванні катастрофи українського літака МАУ
Секретар Верховного Ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані запропонував Україні відновити співпрацю в розслідуванні катастрофи українського літака МАУ

Як передає Regionews з посиланням на ТСН, про готовність Ірану до спільного розслідування в телефонній розмові з секретарем РНБО України Олексієм Даниловим заявив його іноземний колега і запросив українську сторону відвідати Тегеран.

Як наголошується, в свою чергу, Олексій Данилов закликав Іран прискорити розслідування трагедії.

За даними місцевих ЗМІ, Іран хоче згладити всі непорозуміння і зацікавлений в здійсненні міжнародного співробітництва в рамках розслідування.

Нагадаємо, 8 січня лайнер Міжнародних авіаліній України, що летів з Тегерана до Києва, помилково збили через кілька хвилин після зльоту. На борту знаходилося 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі загинули.

Відповідальність за трагедію взяли на себе військові Корпусу вартових ісламської революції. Іран пообіцяв ділитися з Україною деталями розслідування. Однак до сих пір не віддав Києву бортові самописці, хоча сам не має коштів для їх декодування.


Украина Иран СНБО авиакатастрофа Боинг МАУ
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