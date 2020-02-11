Станцію метро «Дорогожичі» можуть перейменувати на «Бабин Яр»

Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» ініціює перейменування станції Сирецько-Печерської лінії метрополітену «Дорогожичі» на станцію «Бабин Яр»

Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» ініціює перейменування станції Сирецько-Печерської лінії метрополітену «Дорогожичі» на станцію «Бабин Яр»

Як повідомляє RegioNews, з такою пропозицією подано звернення до Київського міського голови Віталія Кличка.

Як пояснили у центрі, ініціатива пов’язана із тим, що станція метро «Дорогожичі» розташована на історичній території урочища Бабин Яр – місця пам’яті, де у 1941-1943 рр. відбулася одна з найбільших трагедій Голокосту.

Там відбулися масові розстріли, в яких, за даними істориків, загинуло близько 100 тисяч людей різних національностей та віросповідань – євреїв, українців, ромів, радянських військовополонених, пацієнтів психіатричної лікарні.

У центрі кажуть, що Благодійний фонд готовий взяти на себе фінансування всіх заходів і робіт, які необхідно буде здійснити у зв'язку із перейменуванням.