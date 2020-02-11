У Дніпрі через негоду обмежили рух на об'їзній дорозі

18-ти кілометрову ділянку дороги М-04 "Південний обхід" в Дніпрі закрито для всіх категорій транспорту

Фото: Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області

18-ти кілометрову ділянку дороги М-04 "Південний обхід" в Дніпрі закрито для всіх категорій транспорту

Про це повідомляє пресслужба Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області, пише RegioNews.

Згідно з повідомленням, рух на автодорозі закрили з 08:30 11 лютого у зв'язку з різкою зміною погоди.

Водіїв закликають утриматися від поїздок до закінчення негоди для більш ефективної роботи снігоприбиральної техніки до повного зняття обмежень проїзду.