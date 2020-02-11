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11 лютого 2020, 10:49

У Дніпрі через негоду обмежили рух на об'їзній дорозі

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11 лютого 2020, 10:49
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18-ти кілометрову ділянку дороги М-04 "Південний обхід" в Дніпрі закрито для всіх категорій транспорту
Фото: Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області
18-ти кілометрову ділянку дороги М-04 "Південний обхід" в Дніпрі закрито для всіх категорій транспорту

Про це повідомляє пресслужба Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області, пише RegioNews.

Згідно з повідомленням, рух на автодорозі закрили з 08:30 11 лютого у зв'язку з різкою зміною погоди.

Водіїв закликають утриматися від поїздок до закінчення негоди для більш ефективної роботи снігоприбиральної техніки до повного зняття обмежень проїзду.


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