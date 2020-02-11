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11 лютого 2020, 10:55

В Європі через шторм загинули щонайменше 6 людей

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11 лютого 2020, 10:55
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Шторм в Європі спричинив загибель щонайменше шести людей у Чехії, Польщі, Швейцарії, Швеції, Словенії і Великій Британії
Фото: AFP
Шторм в Європі спричинив загибель щонайменше шести людей у Чехії, Польщі, Швейцарії, Швеції, Словенії і Великій Британії

Як повідомляє RegioNews, також декілька людей зазнали поранень, інформує «Радіо Свобода».

Нагадаємо, шторм «Кіра» прийшов до Великої Британії та Ірландії 9 лютого, а потім почав рухатися на схід, знеструмлюючи десятки тисяч будинків по всій Європі.

Крім того, через негоду були скасовані сотні авіарейсів. Зокрема, понад 700 рейсів були скасовані в чотирьох німецьких містах: Франкфурті, Мюнхені, Дюссельдорфі й Кельні.

Шторм спричинив повінь в Англії та перебої в залізничному й автомобільному сполученні в кількох країнах.

Синоптичні служби повідомили про значне підвищення рівнів води на узбережжях у Данії, Норвегії, Швеції й Фінляндії.

Як відомо, негода в Україні знеструмила майже 400 населених пунктів.

Також у Львівській області затримувалися поїзда, бо шквальний вітер повалив дерева та пошкодив елементи залізничної інфраструктури.


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