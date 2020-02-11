У Міноборони пояснили правила призову в армію юнаків 18-19 років

Призовники, яким не виповнилося 20 років, отримають можливість служити в ЗСУ тільки за наявності письмової заяви

Фото: Андрій Загороднюк

Призовники, яким не виповнилося 20 років, отримають можливість служити в ЗСУ тільки за наявності письмової заяви

«Зараз ми готуємо розпорядження Кабміну щодо кількості осіб, які будуть призиватися на строкову службу. Ми видамо розпорядження, я його вже підписав і передав на узгодження в Кабмін. Там буде чітко вказано, що тільки за письмовою заявою в 18-19 років. Дійсно буде нормативний акт, який чітко вказуватиме про те, що жодного обов'язкового призову з 18 років не буде», - заявив очільник Міноборони Андрій Загороднюк в ефірі програми «Свобода слова».

Загороднюк запевнив, що міністерство буде боротися з хабарами за відстрочку від армії і жорстко контролювати військкомати, щоб скасувати практику призову в армію юнаків прямо з вулиці. Міністр також наголосив, що строковиків не відправлятимуть в зону ООС.

Нагадаємо, в січні президент Володимир Зеленський підписав указ про терміни проведення призовів на строкову військову службу в 2020 році, в якому вік призовників знижений до 18 років.

Раніше в Міноборони підсумували призовну кампанію-2019.