Негода в Україні: знеструмлено майже 400 населених пунктів

Через погіршення погоди в Україні знеструмлені майже 400 населених пунктів. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Фото: ДСНС

Через погіршення погоди в Україні знеструмлені майже 400 населених пунктів. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій