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11 лютого 2020, 09:39

Негода в Україні: знеструмлено майже 400 населених пунктів

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11 лютого 2020, 09:39
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Через погіршення погоди в Україні знеструмлені майже 400 населених пунктів. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій
Фото: ДСНС
Через погіршення погоди в Україні знеструмлені майже 400 населених пунктів. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Повідомляється, що через погіршення погодних умов (шквалистий вітер, налипання мокрого снігу) знеструмлено 380 населених пунктів в 11 областях, інформує RegioNews.

Постраждали такі області: Івано-Франківська - 93, Львівська - 75, Чернігівська - 47, Полтавська - 42, Сумська - 40 Київська - 24, Черкаська - 20, Одеська - 17, Дніпропетровська - 10, Кіровоградська - 7 і Закарпатська - 5.

Крім того, в результаті поривів вітру пошкоджено покрівлі понад 100 будівель, а саме: у Львівській області 35 об'єктів соціально-побутової сфери, 25 приватних житлових будинків, 26 комунальних будинків, 3 допоміжних будівель і в Івано-Франківській області 12 покрівель об'єктів соціально побутової сфери.

Нагадаємо, через негоду у Львівській області затримувалися поїзда, бо шквальний вітер повалив дерева та пошкодив елементи залізничної інфраструктури.

Раніше синоптики попередили про погіршення погоди.


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