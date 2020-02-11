Негода в Україні: знеструмлено майже 400 населених пунктів
Повідомляється, що через погіршення погодних умов (шквалистий вітер, налипання мокрого снігу) знеструмлено 380 населених пунктів в 11 областях, інформує RegioNews.
Постраждали такі області: Івано-Франківська - 93, Львівська - 75, Чернігівська - 47, Полтавська - 42, Сумська - 40 Київська - 24, Черкаська - 20, Одеська - 17, Дніпропетровська - 10, Кіровоградська - 7 і Закарпатська - 5.
Крім того, в результаті поривів вітру пошкоджено покрівлі понад 100 будівель, а саме: у Львівській області 35 об'єктів соціально-побутової сфери, 25 приватних житлових будинків, 26 комунальних будинків, 3 допоміжних будівель і в Івано-Франківській області 12 покрівель об'єктів соціально побутової сфери.
Нагадаємо, через негоду у Львівській області затримувалися поїзда, бо шквальний вітер повалив дерева та пошкодив елементи залізничної інфраструктури.
Раніше синоптики попередили про погіршення погоди.
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