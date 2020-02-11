ДБР та Генпрокуратура провели обшуки у Держлісагентстві
Як повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДБР та пресслужбу ОГП, обшуки відбулися через незаконну вирубку деревини.
За попередньою інформацією, працівники лісгоспу у змові зі службовими особами лісозахисного підприємства та Держлісагентства під час відведення насаджень у санітарні рубки вносили недостовірні відомості до документів.
Внаслідок незаконної вирубки, за попередніми підрахунками, державі завдано збитки на суму понад 6 мільйонів гривень.
Наразі, слідчими ДБР спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора проводяться 35 санкціонованих обшуків за місцями розташування лісгоспу, його лісництв, спеціалізованого лісозахисного підприємства, територіального органу та центрального апарату Держлісагентства.
Обшуки відбуваються і у місцях проживання та інших об’єктах нерухомості посадових осіб державної лісової охорони, а також за місцями проживання підприємців-лісозаготівельників і у місцях здійснення лісопереробки.
Слідчі ДБР повідомили про підозру чотирьом лісничим ДП "Олевське лісове господарство". Службові особи підозрюються в розтраті майна в особливо великих розмірах вчиненій групою осіб.
Нагадаємо, прем'єр Гончарук анонсував масштабний аудит лісгоспів.
Торік у листопаді 2019 року президет Володимир Зеленський підписав закон про заборону вирубки лісу в Карпатах.
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