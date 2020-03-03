За полювання і проти законів і реформ: біля будівлі Одеської облради проходять одночасно кілька мітингів

У вівторок, 3 березня, в Одеській облраді відбудеться чергова сесія, яка привернула до себе увагу безлічі людей

У вівторок, 3 березня, в Одеській облраді відбудеться чергова сесія, яка привернула до себе увагу безлічі людей

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Odessa.online.

Під стінами облради зібралися мітингувальники. Кілька сотень мисливців прийшли на мирну акцію. Люди вимагають скасувати закони №№2232, 2448, 0870, 2351, які забороняють полювати.

Також біля облдержадміністрації проходить акція проти нової земельної реформи. Люди стоять з плакатами – "Ні продажу землі", "Припинити беззаконня".

Крім того, на акцію протесту проти нового закону "Про працю" прийшли близько 200 осіб. Серед них – студенти та викладачі. Протестувальники називають новий проект закону "Про працю" антинародним. Вони – проти безпричинних скорочень і звільнень, скорочення бюджетних місць у навчальних закладах.

Біля стін будівлі обласної ради зібралися і працівники "Укрзалізниці", які виступають проти реформ залізничного транспорту.