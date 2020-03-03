В "Укравтодорі" пообіцяли укріпити опори дамби Хаджибейського лиману
Про це на сторінці Facebook написав голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков, передає RegioNews.
Він зазначив, що автомобільна дорога М-28 Одеса - Южне - / М-14 / проходить по дамбі лиману. І саме на балансі САД Одеської області знаходиться проїжджа частина дамби.
На даний момент дамба знаходиться в аварійному стані і потребує реконструкції.
За словами Кубракова, через просідання упросідання укріпленого укосу дамби відбувається її підмивання, також руйнуються захисні блоки дамби
"За таких умов, під питанням як майбутнє дороги, так і населення регіону, яке може стати заручником багаторічної халатності", — зазначив чиновник.
Кубраков підкреслив, що "Укравтодор" закладе в існуючий проект ремонту ділянки Об'їзної дороги заходи щодо зміцнення опор дамби Хаджибейського лиману, оскільки це питання безпеки людей.
Нагадаємо, що ураган "Юлія" пошкодив частину укріплювальної конструкції дамби. За результатами обстеження були виявлені дві промоїни між проїзною частиною і підпірною стінкою. Одна довжиною близько метра, а друга — близько десяти. Фахівці заявили, що дамба знаходиться під загрозою прориву і ще одного удару стихії може не витримати.
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