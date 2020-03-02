На утримання мостів у Миколаєві планують витратити 8 млн грн

Департамент ЖКГ має намір витратити 8 млн 30 тисяч грн на утримання мостів в Миколаєві

Фото: Мой город

Департамент ЖКГ має намір витратити 8 млн 30 тисяч грн на утримання мостів в Миколаєві

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Мой город.

Так, департамент ЖКГ Миколаївської міськради оголосив тендер на утримання Південнобузького (Варварівського) та Інгульського мостів, Аляудської переправи, причалу на каботажному молі, Інгульського пішохідного мосту до 15 грудня поточного року. Орієнтовна вартість робіт складає 8 млн 30 тисяч грн.

Бажаючі взяти участь у торгах можуть подавати свої тендерні пропозиції у системі публічних закупівель "Прозорро" до 30 березня. Сам аукціон відбудеться 5 травня.

Згідно технагляду, підрядник повинен перевіряти стан Варварівського мосту для розведення та зведення, щодня проводити технічне обслуговування робочих поверхонь; механізмів кріплення, електричних кабельних трас та пускорегулювальної електроапаратури, різьбової поверхні силових гвинтів; перевіряти стан болтів сполук розвідного прогону. Крім іншогозапланована щорічна перевірка опори заземлюючих пристроїв, стану ізоляції електрообладнання розвідного прогону.

Що стосується Інгульського мосту, то перевіряється його робочий стан для розведення та зведення. Також проводитися технічне обслуговування. Щоквартально повинен проводитися планово-поточний ремонт ущільнення штоків і контрштоків; перевірятися робота запобіжних клапанів на гідроциліндрах, наявність зазору між корпусами підшипників, стан заземлюючих пристроїв. Крім цього, підрядник повинен прибирати тротуари, очищати пішохідну частину мосту від пилу, сухого сміття, а також забезпечувати охорону об'єкта.

На Аляудській переправі підрядник повинен щодня перевіряти його конструкції, ремонтувати його елементи, а також охороняти.

Також підрядник повинен перевіряти стан конструкцій і кріплень з берегової частини Інгульського моста, ремонтувати його елементи огорожі, перила, а також за необхідності відкачувати воду з понтонів.

Разом з тим потрібно перевіряти стан конструкцій причалу на Каботажному молі, ремонтувати його огорожі, перила, а також охороняти.

Раніше повідомлялося, що частина пішохідного понтонного мосту через річку Інгул звалилася 24 лютого під час сильного вітру. Хоча там встановили загородження і табличку, там лазять діти.

Після чого міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що на відновлення зруйнованого понтонного мосту піде не менше місяця.