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02 березня 2020, 18:32 2

У Миколаївській облраді планують розпустити фракцію "Батьківщина"

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02 березня 2020, 18:32 2
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Екс-нардеп від партії "Народний фронт", а нині новообраний голова обласної організації "Батьківщина" Вадим Підберезняк заявив про намір розпустити фракцію партії "Батьківщина" в обласній раді
Екс-нардеп від партії "Народний фронт", а нині новообраний голова обласної організації "Батьківщина" Вадим Підберезняк заявив про намір розпустити фракцію партії "Батьківщина" в обласній раді

Про це він заявив під час з'їзду партії 27 лютого, повідомляє RegioNews з посиланням на NikolaevPost.

Замість фракції планують створити депутатську групу "Миколаївщина - наша "Батьківщина" під керівництвом екс-депутата облради від партії "Європейська солідарність", а нині депутата від "Батьківщини" Анатолія Катрича.

На думку Підберезняка, депутати з фракції "Батьківщина" в облраді перестали представляти інтереси партії і виступати в опозиції.

"Я вийшов з ініціативою розпуску фракції "Батьківщина" в обласній раді з тієї причини, що далеко не всі депутати, я не кажу персонально, я не кажу за всіх депутатів, те, з чим я зіткнувся, що депутати не були готові бути в опозиції, не були готові озвучувати те, про що говорила лідер партії Юлія Тимошенко, завдання ставила з приводу землі, з приводу роботи в опозиції", - сказав Підберезняк

Він зазначив, що обговорив це рішення з керівництвом партії. Крім того, розпустивши фракцію, Підберезняк хоче сформувати в облраді депутатську групу "Миколаївщина - наша "Батьківщина", яку буде очолювати Анатолій Катрич.

Цей депутат раніше був членом фракції "Європейська солідарність" (БПП), а пізніше перейшов до лав партії "Батьківщина". Сам Підберезняк заявив, що створення депутатської групи дасть можливість депутатам з різних партій приєднатися до нього.


Миколаївська ОДА партии Батьківщина
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