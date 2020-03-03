На Миколаївщині після "сміттєвого апокаліпсису" Держекоінспекція завітала з перевірками полігону ТПВ

Через виникнення аварійної ситуації на полігоні ТПВ, розташованого в Очаківському районі, Державна екологічна інспекція в Миколаївській області позапланово перевірила роботу КП "Очаків-сервіс"

Через виникнення аварійної ситуації на полігоні ТПВ, розташованого в Очаківському районі, Державна екологічна інспекція в Миколаївській області позапланово перевірила роботу КП "Очаків-сервіс"

Про це заявляють у державній екологічній інспекції Миколаївської області, передає RegioNews.

Варто зазначити, що після шторму 24 лютого, викликаного циклоном "Юлія", в околицях курортного села Чорноморка Очаківського району спостерігалася жахлива картина – сміттєві пакети і пластик розлетілися на сотні метрів.

Опубліковано Андрієм Дмитренком Понеділок, 24 лютого 2020 р.

Державна екологічна інспекція з'ясувала, що причиною події стали порушення роботи КП "Очаків-сервіс" Очаківської міськради, яке відповідає за вивезення і захоронення ТПВ.

Згідно з інформацією, наданою керівництвом підприємства, експлуатацію полігону ТПВ розпочато в 1996 році. Розрахунковий термін експлуатації – до 2008 року. Загальна площа полігону становить 4,53 га. На теперішній час наповненість полігону становить близько 60%.

На час перевірки підприємство не подало Паспорт місця видалення відходів для полігону твердих побутових відходів. Також під час перевірки проведено огляд місця зберігання відходів.

"За результатами огляду було виявлено, що зберігання та захоронення відходів здійснюється з порушенням правил експлуатації полігону ТПВ, а саме: захоронення відходів відбувається не за робочим картками, а відразу по всій території полігону. Покрокова пересипки проводиться частково, що призводить до розповсюдження летючих фракцій (поліетиленові відходи) за межі території, що є порушенням ст 17 33 Закону України "Про відходи", п. 3.17. Правил експлуатації полігонів побутових відходів, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 01.12.2010 року №435", – сказано в повідомленні.

За виявлені порушення до адміністративної відповідальності за статтею 82 Кодексу України про адміністративні правопорушення притягнуто посадову особу КП "Очаків-сервіс". З метою усунення порушень, виявлених в ході проведення позапланового заходу, керівництву підприємства видано припис.

Нагадаємо, що через сильний вітер в Миколаєві звалився міст, пошкодились дахи і дерева .

Крім того, у Миколаєві вітер зніс понад 250 дерев та пошкодив електромережі.