У Львівській області відшукали двох заблукалих туристів

Туристи заблукали у Сколівському районі під час спуску з гори Парашка

Фото із сайту ДСНС України

Туристи заблукали у Сколівському районі під час спуску з гори Парашка

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.



1 березня о 22:36 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в с. Коростів Сколівського району під час спуску з гори Парашка заблукали двоє туристів. На пошуки туристів направлені рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи загону технічної служби ДСНС України.

2 березня о 02:25 рятувальники знайшли заблукалих поблизу гори Корчанка, вивили їх до населеного пункту. Медичної допомоги туристи не потребували.

До проведення пошукових робіт залучалось 10 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

За даними УкрГідрометцентру, 2-3 березня у високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей у зв'язку із снігопадами та хуртовиною очікується значна сніголавинна небезпека 3 рiвня.