У Львові проведуть "Феміністичну весну"

У Львові з 5 до 11 березня пройде "Феміністична весна" — низка подій, присвячених правам жінок

У Львові з 5 до 11 березня пройде "Феміністична весна" — низка подій, присвячених правам жінок

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.

Згідно з рішенням ООН, із 1977 року дата 8 березня була оголошена Міжнародним днем боротьби за права жінок і міжнародний мир. Світова спільнота пропонує цього дня говорити про стан прав жінок і жіночі досягнення.

Львів’янок та львів’ян запрошують долучитись до міжнародної традиції відзначання 8 березня та відвідати програму "Феміністична весна", яка об’єднала тематичні культурні і просвітницькі заходи міста. У її межах відбудеться низка подій, які роблять видимим внесок жінок у різних галузях: у музиці, у поезії, у захисті країни, у плануванні міст і будинків тощо. Також частина заходів підніматиме питання сучасних викликів щодо рівних прав жінок та інших дискримінованих груп.

Події відбуватимуться з 5 до 11 березня в різних локаціях міста.

Програма "Феміністична весна"

5 березня

17:00 — Роль жінок у політиці та розбудові демократії — вул. Лесі Українки, 16 https://www.facebook.com/events/s/роль-жінок-у-політиці-та-розбу/2898484550262442/

18:30 — Показ фільму "Дві Надії" — Міський палац культури ім. Хоткевича (вул. Кушевича, 1) https://www.facebook.com/events/s/дві-надіі/1289117711291619/

18:30 — Дискусія "Бути проєктною менеджеркою: її та його погляд" — Інститут стратегії культури (пл. Міцкевича, 6/7)

https://www.facebook.com/events/2246128739016302

6 березня

19:00 — Перформативне читання п’єси "Дами чекають" — Театр Лесі Українки (вул. Городоцька, 36) https://www.facebook.com/events/501869654069752/

7 березня

15:00 — Презентація "Як жінки вплинули на архітектуру" — ВЕЖА (вул. Підвальна, 4) https://www.facebook.com/events/207131767335085/

18:00 — Презентація зіну про жінок у прекарній праці "Праце (не)влаштована" — Феміністична майстерня (пл. Ринок, 42) https://femwork.org/anonsi/7−03-prezentatsiya-zinu-pro-zhinok-u-prekarniy-pratsi-pratse-ne-vlashtovana/

19:00 — Перформативне читання п’єси "Дами чекають" — Театр Лесі Українки (вул. Городоцька, 36) https://www.facebook.com/events/2706325742928982/

19:00 — Прем'єра "Кабаре Бухенвальд. Вечір І" — Театр Леся Курбаса (вул. Курбаса, 3) https://www.facebook.com/events/593943131443288/

8 березня

11:00 — Жіноча оптика. Екскурсія виставкою Влодка Костирка — Ya Gallery Lviv (вул. Шота Руставелі, 8) https://www.facebook.com/events/196516678252104/

13:00 — Феміністичний марш — площа Ринок https://www.facebook.com/events/209643610161732/

17:00 — Читання поезії "Голосні" — Бібліотека на пл. Ринок, 9 https://www.facebook.com/events/684702092298675/

18:00 — Лекція "Жінка і тату" — SOVA Space (пл. Міцкевича, 8, 4 поверх) https://www.facebook.com/events/336375790605432/

19:00 — 8 MARCH Underground Fest — Котельня Ruїn Bar (вул. Заводська, 31) https://www.facebook.com/events/200178041130203/

19:00 — Прем'єра "Кабаре Бухенвальд. Вечір І" — Les Kurbas Theatre (вул. Курбаса, 3) https://www.facebook.com/events/593943131443288/

20:00 — Вечірка 8 березня "Жінка і тату" — SOVA Space (пл. Міцкевича, 8, 4 поверх) https://www.facebook.com/events/201100070968017/

20:00 — Вечірка Soma Night Indigo — Soma. майстерня (вул. Зелена, 20, фабрика "Атлас") https://www.facebook.com/events/3346184272063646/

9 березня

15:00 — Презентація "Жінки в АТО та ООС в оптиці різних політичних ідеологій" — Центр міської історії (вул. Богомольця, 6) https://www.facebook.com/events/2769063686518480/

10 березня

18:30 — Лекція "Жіночий рух в пострадянській Україні: страсті за фемінізмом" — Книгарня Є (пр. Свободи, 7)

11 березня

19:00 та 21:00 — Supergirls. Короткометражні фільми — Кінопалац (вул. Театральна, 22) https://www.facebook.com/events/209643610161732/



