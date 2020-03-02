У Львові дезінфікують громадський транспорт
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.
"Два рази в день наші трамваї, тролейбуси, автобуси проходять дезінфекцію. Це особливо важливо через епідемію коронавірусу. Наразі тривають тендерні процедури і ми на кінець серпня вже будемо мати професійну мийку для електротранспорту, бо наразі ці нові тролейбуси миють "Керхером". Це можливо, але хотіли б робити це швидше і в більшій кількості", — зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.
Додатково обробляти дезінфікуючими засобами поручні і всі поверхні в салонах під час прибирання і миття рухомого складу, розпочали з огляду на спалах захворюваності на грип та ГРВІ у Львові, коли значна частина навчальних закладів була на карантині. Такі заходи продовжуються й надалі. З вимогою проводити додаткові заходи з дезінфекції звернулося і до приватних перевізників.
Нагадаємо, на "Гарячій лінії міста Львова" буде окремий канал, куди люди зможуть зателефонувати та отримати всю необхідну інформацію про коронавірусу. У Львові створили онлайн-форму для приїжджих з країни із зафіксованими випадками коронавірусу.
Задля того, щоб забезпечити унеможливлення потрапляння вірусу на територію Львівщини прикордонники здійснюють термометрію у пунктах пропуску. Вимірювання температури проводять для ста відсотків тих, хто в’їжджає в країну. У разі відмови прикордонники мають право не проводити паспортний контроль.
Крім того, у Львові встановлять антисептики для профілактики коронавірусу. Засоби для гігієни рук будуть у школах, лікарнях, ЦНАПах міста, адміністративних будівлях міської ради, підприємствах та установах, транспорті.
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