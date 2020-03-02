Львів отримав 30 нових тролейбусів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.
Місцевий виробник ТзОВ "Спільне українсько-німецьке підприємство "Електронтранс" і ПрАТ "Концерн-Електрон" виготовляє на замовлення міста 50 нових тролейбусів. Поставка транспорту, яка розпочалася вкінці минулого року, триває. ЛКП "Львівелектротранс" вже отримало 30 нових тролейбусів. Нові "Електрони", які пройшли тестовий огляд, вже курсують на маршрутах.
"У лютому ми отримали від "Електрону" 10 тролейбусів, і зараз у нас вже є 30 нових тролейбусів. З них 20 курсують на маршрутах, 5 відзавтра будуть на лінії, а решту 5 проходять обкатку. Нові тролейбуси курсують на всіх наших тролейбусних маршрутах", — повідомив директор ЛКП "Львівелектротранс" Андрій Свищо.
За його словами, у нових тролейбусах "Електрон" є камери відеонагляду, встановлено вдосконалені системи GPS-відстежування, зарядні USB-пристрої для телефонів та ґаджетів, а також роутери Wi-Fi.
Кожен тролейбус обладнаний кондиціонерами для салону і для кабіни водія.
У салоні встановлені нові, запатентовані пасажирські сидіння власної розробки та виготовлення. Вони відлиті зі склонаповненого поліаміду — безпечного і негорючого матеріалу.
Кузови тролейбусів із низьколегованої нержавіючої сталі з додатковим антикорозійним покриттям і облицьовані алюмокомпозитними панелями, заводська гарантія на кузов 20 років.
Загалом за останні 5 років Львів замовив у "Електронтрансу" 135 одиниць транспорту: 10 тролейбусів, 9 трамваїв, 1 електробус та 105 автобусів — 50 з них замовлено торік.
Нагадаємо, "Львівелектротранс" проводить додаткові заходи з дезінфекції всього рухомого складу задля профілактики захворюваності на коронавірус.
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