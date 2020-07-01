У Львові протестували під будівлею ОДА: вимагали відновити роботу дитячих садків

Батьки обурюються, що попри карантин в області працює все, крім дитячих садків

Батьки обурюються, що попри карантин в області працює все, крім дитячих садків

Фото: з відкритих джерел

Пікетувальники прийшли з маленькими дітьми. Біля будівлі Львівської ОДА розстелили покривало і поклали туди іграшки.

Про це повідомляє 4studio, передає RegioNews.

У Львові є майже 30 тисяч сімей, батьки у яких змушені виходити на роботу та отримувати хоч якийсь дохід", – зазначають організатори акції.

Зі слів учасників акції, до ГО "Батьки в дії” чи не щодня звертаються одинокі мами, для яких пережити 4-ий місяць карантину з дитиною на руках без змоги виходити на роботу – фізично неможливо. Тому таких матусь просто звільняють.

Активісти озвучили свої вимоги, а саме:

- дозволити відповідно до санітарних регламентів відвідування дошкільних закладів;

- дозволити партнерські пологи у Львові.

Чиновники проти відкриття дошкільних закладів, але обіцяють обговорити питання на комісії з питань надзвичайних ситуацій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні вже зафіксовано 44 998 хворих COVID-19, з них за добу - 664 нових випадки. Найбільше нових випадків у Львівській, Закарпатській та Рівненській областях.