Загиблого в зоні ООС військового поховають на Личаківському кладовищі у Львові

33-річного військовослужбовця Ігоря Гавриляка поховають завтра на полі почесних поховань

Фото із сайту Львівської міської ради

33-річного військовослужбовця Ігоря Гавриляка поховають завтра на полі почесних поховань

Львів прощається з Ігорем Гавриляком — військовослужбовцем, який загинув у зоні проведення операції об’єднаних сил, повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.

Так, 4 березня об 11.00 год відбудеться чин похорону в Гарнізонному храмі св. ап. Петра і Павла на вул. Театральній, 11. Далі похоронна процесія вирушить на Личаківський цвинтар, де о 12.00 год відбудеться чин погребення на полі почесних поховань № 76.

Відомо, що 33-річний військовослужбовець загинув поблизу населеного пункту Катеринівка Попаснянського району Луганської області. Ігор Гавриляк служив у 72-ій бригаді Чорних запорожців.

Жителів та гостей міста у цей день просять утриматися від гучних святкувань, особливо під час похорону та проведення поминальних богослужінь.

Нагадаємо, 1 березня на Донбасі загинув військовослужбовець зі Львовської області. Ігор став 313 військовослужбовцем, уродженцем Львівської області, який загинув на східному фронті.