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03 березня 2020, 16:19

Дрогобицьку РДА очолив вчитель музики

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03 березня 2020, 16:19
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Головою Дрогобицької районної державної адміністрації став Омелян Стасула
Омелян Стасула з дружиною, фото із facebook
Головою Дрогобицької районної державної адміністрації став Омелян Стасула

Як повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську облдержадміністрацію, сьогодні, 3 березня, заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Юрій Холод представив новопризначеного голову райдержадміністрації.

Ним став Омелян Богданович Стасула.

"Це останній з призначених голів райдержадміністрацій на Львівщині, команда укомплектована. На плечі нового голови РДА лягає величезна відповідальність за втілення реформ децентралізації, медичної, освітньої, земельної", - наголосив Юрій Холод.

Призначення Стасули головою Дрогобицької районної державної адміністрації Львівської області Президент України Володимир Зеленський підписав 28 лютого 2020 року.

Новопризначений керівник закінчив Дрогобицький державний педагогічний університет імені І Франка за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Музика", кваліфікація - "Вчитель музики, етики і естетики загальноосвітньої школи другого та третього ступенів".

До призначення на посаду голови Дрогобицької РДА Омелян Стасула працював методистом по фольклору у Дрогобицькому районному народному домі "Просвіта".

Одружений, виховує доньку. Омелян Стасула є депутатом Дрогобицької районної ради та входить до фракції партії Укроп.


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