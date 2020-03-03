Дрогобицьку РДА очолив вчитель музики
Як повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську облдержадміністрацію, сьогодні, 3 березня, заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Юрій Холод представив новопризначеного голову райдержадміністрації.
Ним став Омелян Богданович Стасула.
"Це останній з призначених голів райдержадміністрацій на Львівщині, команда укомплектована. На плечі нового голови РДА лягає величезна відповідальність за втілення реформ децентралізації, медичної, освітньої, земельної", - наголосив Юрій Холод.
Призначення Стасули головою Дрогобицької районної державної адміністрації Львівської області Президент України Володимир Зеленський підписав 28 лютого 2020 року.
Новопризначений керівник закінчив Дрогобицький державний педагогічний університет імені І Франка за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Музика", кваліфікація - "Вчитель музики, етики і естетики загальноосвітньої школи другого та третього ступенів".
До призначення на посаду голови Дрогобицької РДА Омелян Стасула працював методистом по фольклору у Дрогобицькому районному народному домі "Просвіта".
Одружений, виховує доньку. Омелян Стасула є депутатом Дрогобицької районної ради та входить до фракції партії Укроп.
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